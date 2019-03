Perugia-Salernitana: le probabili formazioni Scontro diretto per i play-off al Renato Curi

Il successo conquistato ieri dal Cittadella sul campo della capolista Brescia rende ancora più importante in chiave play-off la sfida tra Perugia e Salernitana. Sia gli umbri che i granata, al momento, sono fuori dalla zona spareggi, ma distanti rispettivamente uno e due punti dai veneti. Un motivo in più per provare a conquistare l’intera posta in palio e salire in corsa sul treno dei sogni. Gregucci ci spera e si affida alla squadra che martedì sera ha superato la Cremonese all’Arechi. L’unica novità sarà rappresentata dal rientro di Casasola che, scontato il turno di squalifica, prenderà il poso di Djavan Anderson sulla corsia di destra di centrocampo. Per il resto non cambierà nulla nel 3-4-1-2 disegnato dal tecnico pugliese: Mantovani, Migliorini e Pucino agiranno davanti a Micai. Il brasiliano André Anderson sarà il trequartista dietro Jallow e Calaiò mentre Minala, Di Tacchio e Lopez completeranno il quartetto di centrocampo. Dall’altra parte il Perugia di Nesta si schiererà con il 4-3-1-2 con Verre a sostegno di Melchiorri e Sadiq. In campo dal 1’ anche l’ex di turno Falzerano che agirà nei tre di centrocampo. A scortare i granata al Curi ci saranno circa 900 tifosi che spingeranno forte per provare a conquistare un blitz che manca dal 2004/2005.

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel, Rosi, Gyomber, Sgarbi, Mazzocchi; Falzerano, Bianco, Dragomir; Verre; Melchiorri, Sadiq. A disposizione: Bizzarri, Perilli, Felicioli, Bordin, Carraro, Kouan, Kingsley, Moscati, Ranocchia, Han, Vido. Allenatore: Nesta

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai, Pucino, Migliorini, Mantovani; Casasola, Minala, Di Tacchio, Lopez; A. Anderson; Calaiò, Jallow. A disposizione: Vannucchi, Lazzari, Gigliotti, D. Anderson, Mazzarani, Odjer, Marino, Djuric, Orlando, Vuletich. Allenatore: Gregucci

ARBITRO: Guccini di Albano Laziale