Rincorsa play-off, il calendario strizza l'occhio ai granata Crotone, Livorno e Venezia prima dello scontro diretto con lo Spezia

Ritornerà in campo domani alle 15 la Salernitana per iniziare a preparare la gara casalinga di domenica sera contro il Crotone. La squadra granata, dopo il ko di Perugia, si ritroverà al centro sportivo Mary Rosy. Il tecnico Gregucci approfitterà della prima seduta di lavoro della settimana (anche) per analizzare ciò che non ha funzionato al Curi, soprattutto nel momento in cui la Salernitana si è ritrovata in superiorità numerica. «Dovevamo sfruttare le corsie esterne e, invece, abbiamo continuato ad accentrarci», ha spiegato al termine del match l’allenatore del cavalluccio marino che non ha nascosto l’evidente passo indietro fatto dai suoi uomini in uno scontro diretto per la corsa play-off.

Una battuta d’arresto pesante, da cui Gregucci spera di riuscire a rialzarsi già nella prossima gara casalinga contro la compagine calabrese. I rossoblu navigano in zona retrocessione e vanno a caccia di punti preziosi per provare a risalire la china. Dal canto suo, però, la Salernitana non potrà concedersi più battute d’arresto se vuole, realmente, provare l’aggancio alla zona play-off, attualmente distante tre punti. Il calendario, tra l’altro, sembra strizzare l’occhio alla società di Lotito e Mezzaroma in quanto propone tre sfide che, almeno sulla carta, sono alla portata del cavalluccio marino. Dopo il Crotone, i granata se la vedranno con Livorno (in trasferta) e Venezia (in casa), prima dello scontro diretto sul campo dello Spezia. Un mese da non fallire per continuare a sperare nei play-off.