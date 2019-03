Salernitana, maledizione difesa: si ferma anche Pucino Le condizioni saranno rivalutate tra 48 ore. Con il Crotone Gregucci sarà in piena emergenza

Non è iniziata nel migliore dei modi la settimana che condurrà la Salernitana alla sfida contro il Crotone. A tenere in apprensione Gregucci sono le condizioni di Pucino. L’esterno destro - che nelle ultime uscite è stato utilizzato anche nel terzetto difensivo - ha abbandonato anzitempo l’allenamento a causa di una distorsione alla caviglia destra. «Le sue condizioni saranno rivalutate tra 48 ore», fa sapere la Salernitana nel bollettino diramato sul proprio sito ufficiale. L’eventuale forfait dell’ex Vicenza costringerebbe il tecnico del cavalluccio marino ad affrontare la sfida con i calabresi in piena emergenza e senza soluzioni alternative in panchina (a Verona c’era soltanto Gigliotti). Tra gli indisponibili nel pacchetto arretrato, infatti, figurano anche Schiavi, Bernardini e Perticone. Il primo, che dovrà stare fermo almeno altri quindi giorni, ha svolto fisioterapia. Gli altri due, insieme ad Akpa Akpro, hanno svolto un lavoro atletico specifico ma l’impressione è che soltanto il centrocampista ivoriano sia sulla strada del recupero. Non ha lavorato con il gruppo neanche Di Gennaro, mentre si è rivisto in campo Rosina che potrebbe essere arruolabile per la sfida di domenica sera. Gregucci spera che l’infortunio di Pucino sia meno grave del previsto, in modo da poter riconfermare il terzetto (composto anche da Mantovani e Migliorini) utilizzato nelle ultime uscite. Viceversa sarà costretto a cambiare nuovamente pedine in un reparto che da inizio stagione ha subito continue modifiche.

Nel frattempo la squadra questo pomeriggio ha ripreso la preparazione al centro sportivo Mary Rosy. Dopo aver lavorato in palestra, i calciatori della Salernitana hanno svolto esercizi sul terreno di gioco, prima di chiudere la seduta con la partita finale. La preparazione dei granata riprenderà domani alle 15 sempre al Mary Rosy.