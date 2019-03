Simy mette la Salernitana nel mirino: «Sarà una battaglia» L'attaccante del Crotone all'andata segnò il gol del pari: «Ci aspetta una gara difficilissima»

All’andata entrò dalla panchina e trovò subito il gol che regalò il pari al Crotone. A distanza di un girone l’attaccante nigeriano Simy spera di ripetersi per tirare fuori dalle zone rosse della classifica la formazione calabrese. «Iniziamo un’altra settimana di lavoro dopo aver conquistato due risultati positivi di fila», ha detto il calciatore ai microfoni di Fctv, la web tv ufficiale del club rossoblu. «Dobbiamo trovare continuità. A Salerno ci aspetta una partita difficilissima, contro una squadra difficile da affrontare soprattutto in casa. Dobbiamo utilizzare tutta questa settimana per arrivare al meglio».

La situazione di classifica del Crotone, nonostante i quattro punti nelle ultime due partite disputate, non è delle più semplici. “Non dobbiamo pensare troppo, dobbiamo solamente fare di più. Abbiamo conquistato due risultati di fila e portato punti a casa ma non abbiamo fatto ancora niente, dobbiamo cercare di ottenere più risultati positivi. Da qui alla fine sarà una grande battaglia. Ogni allenamento è importante, ma per ora dobbiamo pensare soltanto alla Salernitana. Prepariamo al meglio questa partita, poi vediamo le altre».