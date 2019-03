Gregucci spera di recuperare Pucino. Allenamento con "ospiti" In mattinata test atletici, nel pomeriggio spazio alla tattica. Visita speciale al Mary Rosy

È la difesa a tenere con il fiato sospeso Gregucci che, in vista della sfida di domenica sera contro il Crotone, spera di recuperare Pucino. Le condizioni calciatore, fermatosi ieri per una distorsione alla caviglia destra, domani saranno rivalutate dallo staff medico del cavalluccio marino che farà di tutto per (ri)metterlo a disposizione del tecnico. Nel frattempo l’ex collaboratore di Roberto Mancini valuta le possibili alternative che, con la conferma della difesa a tre, sarebbero obbligate: Gigliotti tornerebbe dal 1’ con Mantovani e Migliorini.

Oggi, intanto, la squadra ha effettuato una doppia seduta di lavoro. In mattinata i granata si sono ritrovati presso il centro BeFit dove hanno effettuato dei test atletici. Nel pomeriggio, invece, spazio alla tattica con diverse esercitazioni seguite da una partita a campo ridotto.

La visita. Ad assistere alla seduta di allenamento svolta sul campo del centro sportivo Mary Rosy c’erano anche i bambini dell’associazione “L’invisibile realtà”. Al termine dell’incontro i bambini hanno incontrato i calciatori per condividere con loro un momento di divertimento e svago, ricevendo anche un regalo rigorosamente granata. L’Associazione, che coinvolge i genitori di bambini che vanno dai 4 ai 12 anni con varie patologie, soprattutto autistiche, si occupa di organizzare eventi e convegni al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su questo genere di patologie. Inoltre dal 2017 ha dato il via al progetto “Il Calcio è per tutti” che ha l’obiettivo di introdurre i bambini al gioco del calcio.