Sfida salvezza, Salerno "in marcia" verso Pescara Partita la prevendita per la gara dell'Adriatico: nessuna restrizione per i tifosi granata

Salerno si prepara a vivere con il fiato sospeso l’ultimo turno del torneo cadetto. Il ko casalingo e le vittorie delle avversarie (Foggia e Livorno) hanno reso tremendamente difficile la situazione della Salernitana, costretta a fare risultato a Pescara per evitare l’incubo retrocessione. Una sfida tanto complicata quanto importante per il cavalluccio marino che, sotto la guida di Leonardo Menichini (il tecnico toscano non è stato ancora ufficializzato dal club ma sta dirigendo il primo allenamento nel ritiro di Roma) dovrà cercare di realizzare un miracolo sportivo o, quantomeno, di andarsi a giocare la salvezza ai play-out.

Per questo all’Adriatico la Salernitana avrà bisogno anche della spinta del suo pubblico, pronto a mettere da parte le divisioni che hanno caratterizzato gli ultimi mesi per sostenere la squadra nella sfida più importante dell’anno. La prevendita è partita è partita ieri mattina e non prevede limitazioni per i sostenitori granata. I tagliandi per il settore ospiti sono in vendita al prezzo di 15 euro presso i punti vendita del circuito LisTicket e sul sito www.listicket.com. I biglietti potranno essere acquistati entro e non oltre le 19 di venerdì indipendentemente dalla residenza anagrafica e dalla partecipazione ai programmi di fidelizzazione (non è necessaria la Tessera del Tifoso).