Prima tegola per Menichini: si ferma Minala Il tecnico ha diretto una doppia seduta di allenamento. Il centrocampista in dubbio per Pescara

L’avventura di Leonardo Menichini - la terza all’ombra dell’Arechi - sulla panchina della Salernitana è cominciata questa mattina nel ritiro di Roma. Nonostante manchi ancora la comunicazione ufficiale da parte del club, il tecnico toscano si è messo subito a lavoro per preparare la sfida-salvezza di Pescara. Doppia seduta per i granata che, dopo aver svolto lavoro di forza in palestra, nel pomeriggio hanno effettuato esercitazioni tattiche, terminando l’allenamento con la partita finale. Menichini ha parlato a lungo con il gruppo, provando a risollevare l’umore di una squadra che negli ultimi mesi è apparsa debole soprattutto da un punto di vista mentale. L’ex tecnico del Pisa proverà a sfruttare i pochi giorni che separano dalla sfida-verità di Pescara per dare una sua impronta alla Salernitana, trasmettendole quella determinazione che si è rivelata fondamentale nelle precedenti due esperienze in granata. Menichini, però, ha subito dovuto fare i conti con la sfortuna: Minala, infatti, nel corso dell’allenamento si è fermato per un forte trauma contusivo alla caviglia destra. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime 48 ore dallo staff medico anche se la sua presenza all’Adriatico appare in forte dubbio. È anche per questo che la società ha richiamato i baby Mattia Novella e Andrea Marino che raggiungeranno la squadra in ritiro e domani pomeriggio (ore 15) si alleneranno con il resto della squadra.