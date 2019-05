Menichini firma e dà la carica: «Salernitana, nulla è perduto» Il tecnico toscano: « Sono molto fiducioso e ho visto grande attenzione e concentrazione»

Stava allenando la Salernitana già da tre giorni nel ritiro alle porte di Roma. Ma da questo pomeriggio Leonardo Menichini è ufficialmente il nuovo allenatore del cavalluccio marino. L'annuncio è stato pubblicato pochi minuti fa sul sito di bandiera del club granata insieme alle prime parole del tecnico granata. «Ringrazio innanzitutto i presidenti Claudio Lotito e Marco Mezzaroma e il direttore Fabiani che hanno pensato me. Sono convinto che nulla è perduto, abbiamo ancora la possibilità di salvare la stagione e per fare questo ci vuole unità di intenti - ha affermato Menichini -. Ho ricevuto centinaia di messaggi e di attestati di stima in queste ore che mi hanno fatto molto piacere e al tempo stesso aumentano le mie responsabilità. Alla squadra ho detto che non mi interessa quello che c’è stato in passato, dobbiamo essere concentrati solo sul presente e il presente è la partita di Pescara. È ancora tutto nelle nostre mani, è una partita che può salvare la stagione e dare una gioia ai nostri tifosi. In questi pochi giorni cercheremo di preparare questa partita al meglio sia psicologicamente che fisicamente e lavoreremo per mettere in campo una formazione che possa fare risultato a Pescara. Sono molto fiducioso e ho visto grande attenzione e concentrazione in questi ragazzi ma ora non è più il momento delle parole ma dei fatti».