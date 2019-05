Esodo a Pescara, già 500 biglietti venduti a Salerno La prevendita chiuderà domani sera alle 19

Sono circa 500 i tagliandi venduti per il settore ospiti dello stadio Adriatico di Pescara. I tifosi della Salernitana, nonostante l’amarezza e la delusione per una stagione paradossale, sono pronti a mettersi in viaggio per sostenere il cavalluccio marino in una gara da dentro o fuori. «Poco più di 200 quelli ancora disponibili. Vi ricordo che la vendita termina domani, venerdì, ore 19,00», ha comunicato con un post sulla sua pagina Facebook, il licenziatario ufficiale Fans Shop. Probabile, dunque, che nelle prossime ore la scorta messa a disposizione dal Pescara possa andare esaurita. Testimonianza di come Salerno senta particolarmente questa sfida che, a seconda del risultato, segnerà in un modo o nell’altro la storia della Salernitana.