Pescara-Salernitana, i convocati di Menichini Out Minala, recupera Schiavi. Non convocati Vuletich e Volpicelli

Schiavi stringe i denti e partirà per Pescara. Non ce la fa, invece, Minala che è costretto ad alzare bandiera bianca per via del trauma distorsivo alla caviglia destra subito in allenamento. Out anche gli infortunati Bernardini e Perticone, oltre a Di Gennaro. Fuori dalla lista dei convocati anche Vuletich e Volpicelli che non rientano tra i 22 convocati da Leonardo Menichini per la sfida in programma domani pomeriggio all'Adriatico.

Di seguito la lista completa dei convocati:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Casasola, Gigliotti, Lopez, Mantovani, Migliorini, Pucino, Schiavi;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, D. Anderson, Di Tacchio, Mazzarani, Memolla, Odjer;

ATTACCANTI: A. Anderson, Calaiò, Djuric, Jallow, Orlando, Rosina.