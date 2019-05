La Procura Figc: «Palermo da retrocedere in serie C» La richiesta del procuratore federale: i rosanero rischiano la retrocessione

Sul campo può sperare ancora di contendere al Lecce la promozione diretta in serie A. Fuori dal rettangolo verde deve fare i conti con una situazione delicatissima che potrebbe avere un epilogo clamoroso. È il destino paradossale del Palermo sul quale pende la spada di Damocle della retrocessione in serie C. Il procuratore federale, nell’udienza svoltasi quest’oggi al Tribunale federale nazionale, ha chiesto di retrocedere all’ultimo posto in classifica la società rosanero con la conseguente retrocessione in terza serie. La richiesta del procuratore federale è legata a un presunto illecito amministrativo. All'udienza è stato ammesso anche il Benevento in qualità di parte interessata. I legali del Palermo hanno basato la propria linea difensiva sull’inammissibilità del procedimento. La sentenza dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e potrebbe stravolgere gli equilibri in serie B dove domani pomeriggio è in programma l’ultimo atto della stagione regolare. Il Palermo ospiterà il Cittadella, mentre il Lecce se la vedrà in casa con lo Spezia. Due squadre in corsa per la promozione diretta che affronteranno due formazioni della zona play-off. Domani pomeriggio i primi verdetti. Poi la palla tornerà a rotolare nelle aule della giustizia sportiva.