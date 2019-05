Aniello Aliberti questa sera ospite a Granatissimi L'ex patron ospite negli studi di Ottochannel: appuntamento alle 21 sul canale 696

Aniello Aliberti torna a parlare di Salernitana. L’ex patron granata questa sera sarà ospite della trasmissione Granatissimi, in onda questa sera alle 21 sul canale 696 del digitale terrestre e in streaming su www.ottochannel.tv/direttalive/. In studio, oltre all’imprenditore di San Giuseppe Vesuviano, ci saranno gli opinionisti Tommaso D'Angelo e Peppe Iannicelli e la conduttrice Carla Polverino. L’inviato Carmine Quaglia, inoltre, farà visita alla sede del Centro di Coordinamento Salernitana Club per realizzare collegamenti in diretta con i soci dell’associazione presieduta da Riccardo Santoro. I telespettatori avranno la possibilità d’interagire con lo studio sia chiamando gratuitamente al numero verde 800 919 002 che inviando sms, messaggi e registrazioni whatsapp al 342 8725223.