Respinto il ricorso del Foggia, la Salernitana sorride Ora si attende il parere del Collegio di Garanzia del Coni sull'eventuale disputa dei play-out

Il Collegio di Garanzia del Coni respinge il ricorso del Foggia e fa tirare un sospiro di sollievo alla Salernitana. Con la decisione assunta questo pomeriggio, infatti, la classifica del campionato di serie B resta invariata: i pugliesi - che avevano chiesto la rideterminazione della penalizzazione di sei punti - occupano la quart’ultima posizione, i granata la quintultima.

In particolare la Seconda Sezione del Collegio di Garanza dello Sport «ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2019, presentato, in data 5 aprile 2019, dalla società Club Foggia Calcio S.r.l. nei confronti della Procura Federale FIGC e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC nel giudizio di rinvio ex art. 62, comma 1, CGS, pubblicata, con relativa motivazione, in data 27 marzo 2019, a mezzo di C.U. n. 083/CFA, con la quale - a seguito dell’accoglimento con rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 80/2018 del 10 dicembre 2018 - è stata rideterminata in 6 punti la sanzione della penalizzazione in classifica originariamente inflitta, a carico della società istante, dalla medesima CFA FIGC con decisione pubblicata a mezzo di C.U. n. 22/CFA del 22 agosto 2018, che aveva ridotto la sanzione irrogata in primo grado da 15 a 8 punti di penalizzazione (da scontarsi nella s.s. 2018/2019), per la violazione dell’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte contestate, per quanto qui rileva, ai sigg. Fedele Sannella e Francesco Domenico Sannella».

Adesso, per fugare ogni dubbio, bisognerà attendere il parere che il Consiglio Federale ha richiesto al Collegio di Garanzia del Coni sulla disputa dei play-out. Giudizio che arriverà tra sei giorni esatti (23 maggio) e che risulterà fondamentale per capire se rossoneri e granata dovranno giocarsi la salvezza nella doppia sfida o se, come stabilito dalla Lega di B, non sarà necessario tornare in campo in quanto già vi sono quattro squadre retrocesse (Carpi, Padova, Foggia e Palermo).

In giornata, intanto, il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto l’istanza cautelare con la quale il Palermo aveva chiesto «la riforma e/o l’annullamento della ordinanza della Corte Federale d’Appello della FIGC – Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 102/CFA (2018/2019)» adottata ieri pomeriggio.