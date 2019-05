Il Foggia passa al contrattacco: pronto il ricorso al Tar La società pugliese pronta a impugnare la delibera della Lega di B sulla disputa dei play-out

Il Foggia non molla e, dopo aver incassato il “no” del Collegio di Garanzia del Coni, è pronto a giocarsi la carta del ricorso al Tar. La società pugliese, infatti, con una nota pubblicata sul sito ufficiale del club, ha comunicato di aver «dato mandato ai propri legali di ricorrere al TAR competente al fine di impugnare la delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Professionisti di B» dello scorso 13 maggio. In particolare il Foggia proverà a rendere inefficace l’atto con cui la Lega di B ha preso atto della sentenza del Tribunale Federale Nazionale, aggiungendo il Palermo alle tre squadre (Carpi, Padova, Foggia) ch’erano retrocesse sul campo. Una decisione che ha reso inutile la disputa dei play-out tra la Salernitana e i pugliesi ma che, al momento, non è ancora definitiva. Il Consiglio Federale, infatti, ha chiesto un parere al Collegio di Garanzia del Coni che si pronuncerà il prossimo 23 maggio. In quella data si capirà se la scelta della Lega di B sia stata giusta o meno. Ma, nel frattempo, il Foggia prepara la battaglia amministrativa.