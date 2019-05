Leggenda Jomi Salerno: conquistato il settimo tricolore Pallamano femminile. Le ragazze di coach Rajic superano 30-20 Oderzo, città in festa

Il triplete è servito. Dopo la Coppia Italia e la Supercoppa, la Jomi Pdo Salerno conquista anche il titolo di campione d’Italia nella pallamano femminile. Il team caro al presidente Mario Pisapia ha superato la Mechanic System Oderzo tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo con il risultato di 30-20, conquistando il settimo tricolore della propria storia (ottavo per la città di Salerno), il terzo consecutivo senza mai aver perso una partita in tutta la stagione, il settimo negli ultimi dieci anni a testimonianza di uno strapotere con pochi precedenti in Italia. Menzione speciale per il capitano Antonella Coppola: il capitano della Jomi Pdo Salerno si cuce sulla maglia il tricolore per l’ottava volta in carriera, confermandosi la più vincente giocatrice in attività.

In una Palumbo gremita, la gara è durata soltanto trenta minuti nel corso dei quali le due formazioni si sono affrontate a viso aperto. La Jomi Salerno in due occasioni ha provato la fuga ma l’Oderzo ha risposto colpo su colpo, annullando i parziali di tre a zero messi a segno dalla formazione allenata da coach Dragan Rajic. La prima frazione di gioco si è chiusa con la Jomi Salerno avanti con 12-11. Nel secondo tempo, però, la formazione salernitana ha pigiato sull’acceleratore, portandosi subito sul 16-12 e, riuscendo a controllare il ritorno delle avversarie. Oderzo ha provato a reagire ma le giocate di Dalla Costa e Gomez, la girella di capitan Coppola nel finale e il gol della giovane Fabbo hanno sugellato il successo, regalando il titolo italiano alla Jomi Salerno. «Esprimiamo grande gioia per la Jomi Salerno che entra nella leggenda conquistando il terzo scudetto consecutivo – il commento del sindaco di Salerno Enzo Napoli -. Un traguardo che incornicia una stagione perfetta dopo la conquista di Supercoppa e Coppa Italia. È la vittoria di un gruppo formidabile di atleti, tecnici e dirigenti che sono un esempio di professionalità, dedizione, voglia di vincere sempre. Le aspettiamo a Palazzo di Città per esprimere la riconoscenza della Civica Amministrazione e della Città per queste vittorie che onorano Salerno».