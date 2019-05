Salernitana, fiato sospeso: domani il verdetto sui play-out La squadra continua ad allenarsi: domani seduta mattutina, in attesa di notizie da Roma

Sono ripresi questa mattina presso il centro sportivo “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Leonardo Menichini hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento tecnico seguita da esercitazioni per il possesso palla e partite a pressione, concludendo l’allenamento con una partita finale. Il tecnico del cavalluccio marino, ancora una volta, ha dovuto fare i conti con diverse defezioni, compresa quella di Djuric, che quest’oggi ha festeggiato 29 anni. Ai box anche Anderson (risentimento muscolare al flessore sinistro), Perticone, Pucino (tendinopatia achillea) e Schiavi, oltre a Bernardini. La preparazione dei granata riprenderà domani alle 10,30 sempre al centro sportivo Mary Rosy. Al termine della seduta di allenamento l’attenzione si sposterà su quanto accadrà a Roma. In giornata il Collegio di Garanzia del Coni - la cui composizione non è stata ancora nominata - dovrebbe pronunciarsi sul caso play-out in seguito al parere richiesto dal Consiglio Federale. Nella stessa giornata la Corte Federale d’Appello giudicherà il ricorso del Palermo dopo la sentenza emessa dal Tribunale Federale Nazionale che ha condannato alla retrocessione i rosanero.