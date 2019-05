Rischio play-out, Menichini suona la carica La Salernitana continua ad allenarsi in attesa di conoscere il suo destino

Il parere favorevole del Collegio di Garanzia del Coni sulla disputa dei play-out di serie B ha rivoluzionato nuovamente i piani della Salernitana. La possibilità concreta di dover tornare in campo per giocarsi la salvezza, infatti, costringerà Leonardo Menichini a un vero e proprio tour de force per consentire alla sua squadra di arrivare pronta all’eventuale doppia sfida per la permanenza in serie B. Il tecnico toscano sin dalle ore immediatamente successive alla trasferta di Pescara non ha mai staccato la spina, tenendo tutti sulla corda in attesa di capire quale fosse il destino del cavalluccio marino. Ma adesso che i play-out rappresentano un rischio molto concreto, l’allenatore della Salernitana dovrà gioco forza cambiare i suoi piani. Oggi la squadra si è ritrovata sul prato del Mary Rosy. Durante la seduta Menichini si è soffermato molto sulla fase tattica, lavorando sui movimenti da fare durante le due fasi di gioco. L’allenamento è terminato con una partita a campo ridotto ed esercitazioni sulle conclusioni in porta. A preoccupare il tecnico di Ponsacco è l’infermeria: Perticone, Pucino, Mantovani e Schiavi sono ancora ai box, al pari di Bernardini e Di Gennaro, quest’ultimo tornato nuovamente in infermeria. Assente anche Casasola, colpito da un grave lutto familiare e a cui la Salernitana ha espresso il suo cordoglio: «L’U.S. Salernitana 1919, la Proprietà, i dirigenti, i giocatori e lo staff con profondo cordoglio si stringono attorno al dolore che ha colpito Tiago Casasola per la prematura scomparsa del padre».