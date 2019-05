Play-out, la Corte Federale d'Appello decide sul Palermo La Salernitana attende il verdetto per preparare l'offensiva: pronta la battaglia legale

Una nuova giornata cruciale attende la Salernitana e i suoi tifosi. La partita, ancora una volta, si gioca a Roma nelle aule della giustizia sportiva. Questo pomeriggio, infatti, la Corte Federale d’Appello dovrà pronunciarsi sul ricorso presentato dal Palermo contro la retrocessione in terza serie decretata dal Tribunale Federale Nazionale. La società rosanero spera di riuscire a ribaltare la sentenza di primo grado o, quantomeno, ad ottenere uno sconto (penalizzazione) che consentirebbe di salvare la cadetteria. Una decisione che condizionerà anche il futuro della Salernitana: con i siciliani in terza serie, i granata disputerebbero i play-out con il Foggia; se, invece, il Palermo dovesse riuscire ad evitare la retrocessione, i granata se la vedrebbero con il Venezia. L’impressione, in ogni caso, è che la battaglia legale sia ancora lunga e ricca di appuntamenti. La Salernitana sta preparando da giorni la strategia ed attende di conoscere il verdetto della Corte Federale d’Appello prima di passare al contrattacco.