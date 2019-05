Palermo graziato, Salernitana ai playout con il Venezia Annullata la retrocessione in serie C, -20 in classifica ai siciliani

Venti punti di penalizzazione al Palermo da scontare nella stagione corrente. È quanto stabilito dai giudici della Corte Federale d’Appello dopo aver esaminato il ricorso presentato dalla società rosanero contro la retrocessione in serie C decretata in primo grado Tribunale Federale Nazionale. Una decisione che, anche alla luce del parere rilasciato lunedì dal Collegio di Garanzia del Coni, cambia il destino della Salernitana. I granata dovranno disputare i play out contro il Venezia per cercare di conquistare la permanenza in serie B, mentre il Foggia retrocede in serie C. Nella giornata di domani dovrebbero essere fissate le date della doppia sfida.

La notizia è stata ufficializzata anche dalla Lega di B: “Venti punti di penalizzazione in classifica nel campionato di Serie BKT appena concluso: è questa la sentenza della Corte di appello della Figc per il Palermo, accusato di illecito amministrativo. La squadra siciliana era stata condannata in primo grado alla retrocessione in C”.