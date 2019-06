Playout: il Foggia affianca il Venezia nel ricorso al Tar La Salernitana si allena all'Arechi: seduta a porte aperte, ma clima surreale

Nel pomeriggio anche l'allenamento a porte aperte allo stadio Arechi per i granata. Grande attività nel tentativo di ritrovare davvero il feeling con i tempi e gli spazi per una gara sui 90 minuti dopo praticamente un mese di stop in cui, più volte, il playout sembrava destinato all'annullamento e che, invece, è tornato di prepotenza nella prospettiva di Salernitana e Venezia, anche se la giornata di lunedì può risultare nuovamente spartiacque. Il club lagunare ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e punta alla sospensione degli spareggi salvezza. Al Venezia si affianca il Foggia, con gli avvocati Catricalà e Fischetti, con i satanelli che attendono anche la decisione per l'11 giugno sul merito dopo la prima sospensione in via cautelare sui playout emessa in ambito ordinario.

Tempi minimi per disputare i playout e la prospettiva della Serie B a 22 squadre che torna nel caso di un accoglimento in via cautelare del ricorso formulato dal Venezia con il sostegno del Foggia. Una situazione che resta di dubbio costante con il rischio di una sentenza negativa del match in programma mercoledì dall'atmosfera paradossale con i calciatori che hanno espresso il disappunto in più occasioni. Domenica d'attesa, l'ennesima, prima della decisione del Tar che può rimettere in gioco ancora altri aspetti.