Verso i playout, il sindaco Napoli: "Vicini alla squadra" L'assessore Caramanno: "Non permetteremo a nessuno e a niente di cancellare tutto questo"

In città, testa alle sfide con il Venezia per gli spareggi salvezza, ma sguardo è rivolto anche al centenario della Salernitana. Incontro tra i tifosi e l'amministrazione comunale per programmare le iniziative per un evento prezioso per tutta la città: "Sicuramente siamo vicini alla squadra. - ha spiegato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - Speriamo che queste ultime vicende abbiano una conclusione fausta per quanto ci riguarda. Lo speriamo con tutto il cuore. Ci auguriamo che le nostre ansie vengano diradate da una vittoria della Salernitana. Detto questo, si celebra un ricordo, una squadra che ha legato fortemente la sua immagine con quella del cuore dei salernitani".

L'attesa per i playout non limiterà il percorso verso il Centenario come confermato anche dall'assessore allo sport del Comune, Angelo Caramanno: "Oggi la Salernitana vive un momento difficile, ma è la centesima Salernitana. Altre novantanove vanno celebrate, festeggiate, rispettate e ricordate. Nella memoria di questi cento anni ci sono personaggi che hanno fatto la storia di Salerno. La memoria cammina con la Salernitana in questa città e noi non permetteremo a nessuno e a niente di cancellare tutto questo".

Il tifo è pronto per gli ultimi due atti. Il valore del Centenario resterà al di là del risultato: "Noi comunque faremo festa per i cento anni. - ha spiegato il presidente del Centro Coordinamento Salernitana Club, Riccardo Santoro - E' un evento unico, storico, giusto da festeggiare anche per chi non c'è più".