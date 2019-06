Playout Salernitana, Menichini: "Cerco uomini coraggiosi" In conferenza, al fianco del tecnico, anche Calaiò: "Il massimo in 180 minuti"

"Il match di domani conterà tantissimo, ma ci giochiamo tutto in due gare". Così Leonardo Menichini nella conferenza stampa pre-gara verso l'andata dei playout tra la Salernitana e il Venezia. "Giochiamo la prima in casa e poi dovremo fare una buona gara a Venezia, con attenzione. - ha spiegato l'allenatore dei granata - Cerco uomini coraggiosi, con fame e volontà di rimanere in B. La fame dovrà superare la paura. C'è bisogno del giusto atteggiamento. Ho a disposizione un gruppo importante che ha saputo ricompattarsi. Resto molto fiducioso al di là dello schema di gioco e delle varie soluzioni".

Queste, invece, le considerazioni di Emanuele Calaiò: "La testa dovrà essere guidata dal fisico. Nella fase finale del campionato, alla difficoltà corrispondeva un crollo. Nelle ultime partite non sono stati decisi. Nello spareggio salvezza sarà fondamentale non subire. E' un qualcosa ci è successo spesso nelle ultime sfide. Non ci saranno appelli. Occorrerà un match duro per presentarsi nel modo migliore al Penzo di Venezia. La settimana di allenamenti è andata bene con l'obiettivo di squadra ben definito. La salvezza è tutto".

Gli arbitri - Salernitana-Venezia sarà diretta da Di Paolo con assistenti Colarossi e Raspollini. Il quarto uomo sarà Sacchi. Nei playout c'è anche il Video Assistant Referee: Ghersini al VAR, Serra sarà l'AVAR.