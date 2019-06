Salernitana, assalto alla salvezza contro il Venezia Questa sera all'Arechi gara d'andata dei play-out per i granata. Le probabili formazioni

Dopo un lungo tira e molla durato quasi un mese, la Salernitana torna in campo contro il Venezia per il primo atto della doppia sfida play-out. Una gara cruciale per il destino del cavalluccio marino che questa sera (ore 20.45) all’Arechi dovrà provare a mettere in discesa la pratica salvezza, soprattutto in vista del match di ritorno in programma domenica in Veneto. Menichini proverà a ripetere l’impresa centrata tre anni fa contro il Lanciano in uno stadio che tornerà a colorarsi di granata (oltre 5mila i biglietti venduti fino a ieri sera) dopo settimane di diserzione e contestazione.

Il trainer di Ponsacco per la sfida d’andata contro il Venezia si affiderà al 4-3-3. Davanti a Micai spazio a Pucino, Mantovani, Migliorini e Lopez. Di Tacchio, Odjer e Minala agiranno in mediana, mentre in avanti la novità è rappresentata dall’impiego dal 1’ di Orlando che sarà schierato nel tridente con Jallow e Djuric. Stesso modulo verrà utilizzato anche da Cosmi che arriva a Salerno con numerose defezioni. In avanti il reparto avanzato sarà guidato dall’ex Bocalon che giocherà insieme a St Clair e Lombardi. In mediana, invece, spazio a Bentivoglio, Schiavone e Suciu, mentre davanti a Vicario saranno schierati Zampano, Modolo, Cernuto e Bruscagin.

SALERNITANA (4-3-3): Micai; Pucino, Mantovani, Migliorini, Lopez; Minala, Di Tacchio, Odjer; Orlando, Djuric, Jallow. A disposizione: Russo, Vannucchi, Gigliotti, Schiavi, D.Anderson, Mazzarani, Memolla, A.Anderson, Calaiò, Rosina. Allenatore: Menichini.

VENEZIA (4-3-3): Vicario; Zampano, Modolo, Cernuto, Bruscagin; Bentivoglio, Schiavone, Suciu; Lombardi, Bocalon, St Clair. A disposizione: Facchin, Lezzerini, Fornasier, Coppolaro, Caradonna, Pinato, Zennaro, Segre, Besea, Zigoni, Rossi, Pimenta. Allenatore: Cosmi.

ARBITRO: Di Paolo di Avezzano