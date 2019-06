Salernitana in campo, Menichini tiene alta la concentazione Sotto la lente d'ingrandimento il secondo tempo disputato contro il Venezia

È tornata subito in campo la Salernitana per preparare il play-out di ritorno in casa del Venezia. Dopo aver conquistato la vittoria nel match d’andata, il tecnico Leonardo Menichini dovrà essere bravo a gestire il gruppo e a tenere altissima l’attenzione in vista della gara di domenica pomeriggio al “Penzo”. L’allenatore toscano questa mattina al Mary Rosy è ripartito dal buon primo tempo disputato dai suoi uomini che, in appena 25’, sono riusciti a bucare per due volte la porta dei veneti. L’attenzione, però, è stata posta soprattutto su quanto accaduto nei secondi 45’, durante i quali la Salernitana si è abbassata troppo, consentendo al Venezia di riaprire i giochi nel recupero. Un errore da non commettere assolutamente in Laguna e sul quale dovrà lavorare Menichini. La seduta di questa mattina si è aperta con una fase di riscaldamento, al termine della quale il gruppo è stato diviso in due parti: i granata impegnati nella gara di ieri hanno svolto un lavoro atletico defaticante mentre il resto della squadra ha svolto torelli, esercitazioni per il possesso palla e partita. La preparazione riprenderà domani alle 10:30 sempre al “Mary Rosy”. Menichini approfitterà della seduta per valutare le condizioni atletiche dei suoi uomini e, anche alla luce del doppio impegno ravvicinato, capire su chi puntare in vista del gara di ritorno contro gli uomini di Cosmi.