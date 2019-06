Salernitana, festa per il centenario: ecco il programma Iniziative per celebrare la fondazione del club. Il Comune invita Menichini, Genovese e Di Tacchio

Tre giorni di festeggiamenti per celebrare i 100 anni dalla fondazione dalla Salernitana. Un programma ricco, presentato questa mattina al Comune di Salerno e che coinvolgerà decine e decine di personaggi che hanno fatto la storia del cavalluccio marino. «Il filo conduttore che ci ha messo insieme è stato l’amore per la Salernitana è per la città di Salerno. La Salernitana è il simbolo dell’appartenenza, un simbolo, la storia. La nostra storia», ha affermato visibilmente emozionato l’assessore allo Sport, Angelo Caramanno che, in collaborazione con l’assessore Maria Rita Giordano e il sindaco Enzo Napoli ha coordinato l’organizzazione del programma. Presentati, questa mattina, anche il video, lo spot e il logo realizzati per il Centenario dagli studenti del Liceo Artistico Sabatini-Menna, in sala insieme al dirigente scolastico Ester Andreola e alle docenti Claudia Imbimbo, Giusy Parisi, Candida Falcone, Lucia Raiola, Patrizia D'Auria. «Sarà un momento di allegria e ricco di sentimento per celebrare i cento anni dalla fondazione della Salernitana», ha proseguito il primo cittadino che, riferendosi alle vicende sportive, ha evidenziato la necessità di chiedere «alla proprietà risposte positive per il futuro. Aspettiamo segnali ma credo che arriveranno». Negli ultimi giorni, infatti, i rapporti tra proprietà e amministrazione sono stati tutt’altro che idilliaci. E potrebbe non essere soltanto un caso che tra gli invitati ai festeggiamenti figurino soltanto Leonardo Menichini, Gigi Genovese e Francesco Di Tacchio.

Gli eventi prenderanno il via martedì 18 giugno alle 21 nella Curva Sud dello stadio Arechi dove si aspetterà la mezzanotte per celebrare i cento anni della Salernitana. Il giorno successivo, mercoledì 19 giugno, alle 18 è in programma nella Cattedrale di Salerno una Messa di commemorazione per calciatori e tifosi scomparsi; alle 19.19, dallo stadio Vestuti partirà un corteo che raggiungerà piazza della Concordia dove, a partire dalle 21, è in programma la festa del centenario. Giovedì 20 alle 18, infine, si svolgerà sulla spiaggia di Santa Teresa un torneo tra vecchie glorie. Dal 13 al 23 giugno, inoltre, presso il Parco dell'Irno - Fornace Ex Salid si svolgerà la mostra ufficiale Salernitana 100 organizzata dall’associazione 19 giugno 1919.

Ai festeggiamenti per il centenario prenderanno parte: Capone, Pantani, Zaccaro, Di Fruscio, Leccese, Vannucchi, Di Battista, Facci, Artistico, Soligo, Bombardini, Coda, Tuia, Ferraro, Di Napoli, Cardinale, Viscido, Breda, Fusco, De Cesare, De Maio, oltre che gli eredi di Margiotta, Valese, Gigante, Settembrino, Prati e Di Bartolomei.