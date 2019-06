Centenario Salernitana, invia la foto della tua città granata Domani diretta dei festeggiamenti su Ottochannel (canale 696 del digitale terrestre)

Salerno celebra i cento anni dalla fondazione della Salernitana. Il conto alla rovescia, ormai, sta per scadere e in città la febbre del tifo ha raggiunto temperature altissime. Una ricorrenza vissuta con grande partecipazione da tutta la provincia (e non solo), coloratasi di granata per festeggiare il 19 giugno. In ogni angolo del territorio salernitano sono spuntati striscioni, nastri e bandiere per celebrare il compleanno del cavalluccio marino. I tifosi che vorranno, potranno inviarci le foto degli addobbi realizzati nella propria città attraverso un commento sulla pagina Facebook “Granatissimi” . Tutti gli scatti verranno pubblicati sul nostro sito.

Ottochannel (canale 696 del digitale terrestre), infatti, seguirà in diretta i festeggiamenti per il centenario. Domani le nostre telecamere faranno tappa nei luoghi simbolo del club salernitano. Allestita anche una postazione live nel suggestivo scenario di piazza della Concordia (presso Surf Lounge) dove a partire dalle 19 ci sarà un primo collegamento, per poi proseguire dalle 20:35 con la lunga diretta sulla grande festa granata.