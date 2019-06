#Salernitana100, la società presenta le sue iniziative Centenario granata: lunedì mattina conferenza stampa al Castello di Arechi

Nei giorni scorsi era stato direttamente il co-patron Claudio Lotito ad annunciare che anche la società avrebbe presentato un programma di eventi in vista del centenario della Salernitana. Appuntamenti che saranno svelati lunedì 24 giugno alle 11 al Castello di Arechi dove la società terrà la conferenza stampa #Salernitana100. La società, al momento, non ha ancora comunicato chi prenderà parte all'incontro con i giornalisti ma è probabile che almeno uno dei due co-patron possa far tappa a Salerno. D'altronde, con la nuova stagione ormai alle porte, l'incontro di lunedì potrebbe essere anche l'occasione per far chiarezza sul futuro e provare a ricucire il rapporto con la piazza che negli ultimi mesi è andato in frantumi.