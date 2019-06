Centenario Salernitana, il sindaco esulta: «Ha vinto Salerno» Il primo cittadino: « Un amore che merita rispetto, una storia che deve esser onorata da tutti»

Il sindaco di Salerno, Enzo Napoli ringrazia quanti hanno contribuito alla realizzazione dei festeggiamenti per il centenario della Salernitana. Una serata caratterizzata dalla grande partecipazione e dalla passione di un popolo che ha confermato il suo legame solido con la squadra della propria città. «Ha vinto Salerno. Una serata emozionante in onore della Salernitana - ha evidenziato Napoli -. Il tributo ai campioni granata, il ricordo di chi continua a tifare dal Cielo, le bandiere ed i cori resteranno per sempre negli occhi e nei cuori di tutti. Salerno e la Salernitana: una cosa sola, un amore eterno ed indistruttibile. Un amore che merita rispetto, una storia che deve esser onorata da tutti. Grazie a coloro che hanno contribuito all'allestimento ed alla riuscita delle manifestazione e grazie a tutti coloro che hanno vissuto la festa con serenità, in famiglia ed amicizia ed in perfetto ordine e sicurezza. Restiamo sempre uniti e forti. Forza Salernitana, forza Salerno».