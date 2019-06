Centenario Salernitana,Tosto: «Piango di gioia, onore a tutti» L'ex difensore: «Riconoscenza grande». Messaggio social anche da Vannucchi: «Onore a te Salerno»

È stato uno dei grandi protagonisti di questa tre giorni tinte granata. Vittorio Tosto, indimenticato difensore del cavalluccio marino, è tra quelli che ha partecipato con maggior partecipazione alle celebrazioni per il centenario della Salernitana. Festeggiamenti che hanno lasciato il segno nel calciatore calabrese, apparso evidentemente emozionato nel ritrovare un pezzo della sua storia calcistica. Sensazioni di cui Tosto ha parlato in un post pubblicato sul suo profilo Facebook. «Non ho parole e quello che provo lo terrò sempre impresso dentro di me – ha scritto l’ex difensore della Salernitana -. Guido verso casa e piango, sì piango di gioia e non riesco a trattenere le lacrime. Ho vissuto la riconoscenza più grande della mia vita, ho trascorso 40 ore tutte d‘un fiato. Onore a tutti i miei fratelli granata. Auguri di cuore Salernitana. Grazie Salerno».

Messaggio simile era arrivato in mattinata dal suo ex compagno di squadra Ighli Vannucchi che, nel “salutare” Salerno ha ribadito la sua riconoscenza verso la piazza granata. «Quando una persona va al Sud piange sempre due volte...Onore a te Salerno, è sempre casa tua!», il messaggio pubblicato dall’ex calciatore della Salernitana e che accompagnava una foto che lo ritraeva in treno al momento della partenza dalla stazione di Salerno.