Salernitana, ecco le iniziative del club per il centenario Maglia celebrativa, torneo i gemellati e ricordo dei 4 tifosi. Mezzaroma: «Vogliamo la serie A»

La Salernitana, alla presenza del co-patron Marco Mezzaroma, ha presentato le iniziative che saranno realizzate per celebrare il centenario. Di seguito il programma degli eventi presentato stamane in conferenza stampa.

MAGLIA CELEBRATIVA

Il costo della maglia celebrativa è un aspetto che stiamo valutando. Sicuramente non avrà il costo del kit gara, essendo una maglia a tiratura limitata avrà un costo adeguato a queste caratteristiche. Ma siamo consapevoli che bisogna tener conto della situazione che viviamo.

PROPOSTE DI ACQUISTO CLUB

Sono state fatte molte chiacchiere. A prescindere che noi non vogliamo vendere. Nel mondo normale, fuori dal calcio, le dinamiche sono diverse. Nel calcio vale tutto, per carità.

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

In generale io tendo sempre a separare le posizioni politiche da quello di cui stiamo parlando. Io debbo essere onesto: ho un ottimo rapporto con l'assessore Angelo Caramanno. Mi ha invitato personalmente e non come Salernitana. Purtroppo lo ha fatto con un preavviso che non mi ha permesso di essere presente perché ero in Lega a Milano. Noi cerchiamo di fare calcio, tutto il resto non rientra nel perimetro. Non è mia intenzione fare polemica con l'Amministrazione comunale o con la politica. Purtroppo c'è stato di mezzo il prolungarsi della stagione sportiva che ci ha costretti a concentrarci su un altro obiettivo.

LA FESTA DEL CENTENARIO

Mezzaroma - Ci sono state tutte una serie di manifestazioni, alcune spontanee, altre ufficiali. A me ha fatto esclusivamente piacere che le persone abbiano festeggiato insieme nel nome della Salernitana. La mia posizione personale rileva poco. Alcune cose e alcune valutazioni andranno fatte, vorremmo cercare di avere un nuovo inizio. Quello che possiamo fare con molta pacatezza è dire: "abbiamo pensato di fare queste cose". Poi io spero che possano incontrare il favore dei nostri tifosi. Ognuno può farsi la sua opinione, rispetto tutti. Quest'anno mi sono ripromesso di non voler far polemica, cerco di concentrarmi su quello che posso e devo fare io.

«LA SOCIETÀ VUOLE LA SERIE A»

Mezzaroma: «Noi vogliamo andare in serie A. Farà tutto quanto nelle sue possibilità per cercare di raggiungere l'obiettivo. Purtroppo il calcio, al netto di errori che possono esserci stati, è la scienza esatta del giorno dopo. La società può fare tanto, tutto quello è nelle sue possibilità. Poi ci sono una serie di fattori più o meno ponderabili che influiscono sul risultato finale. Non dipende esclusivamente da noi. Ma se lei mi chiede qual è l'intenzione delle società, è quella che ho detto.

HALL OF FAME

Abbiamo pensato d'inserire ogni anno in questa hall of fame, una casa dei salernitani famosi in campo sportivo all'interno dello stadio. Calciatori, allenatori, sportivi che si siano distinti per la passione nei confronti della Salernitana. Iniziare quest'anno, partendo da un'altra figura che è rimasta nel cuore di tutti i salernitani: Agostino Di Bartolomei.

IL RICORDO DEI QUATTRO "ANGELI" GRANATA

I quattro ragazzi che morirono nel treno rappresentano un qualcosa di unico nel cuore di tutti i salernitani. Abbiamo pensato, come piccolo contributo, di poter intitolare con delle targhe i campi del centro sportivo Mary Rosy, a Giuseppe, Ciro ed Enzo. E la sala stampa del centro sportivo Mary Rosy a Simone.

INIZIATIVE EDITORIALI

Abbiamo pensato di realizzare qualche iniziativa editoriale: uno sulla storia della Salernitana e uno sull'evoluzione delle maglie.

APERTURA STORE

Marco Mezzaroma: Da parte della società c'è la volontà di costruire una serie di store ufficiali. Inizieremo da Salerno ma nella nostra programmazione sarà interessata anche la provincia per coltivare questa passione. Entro agosto apriremo uno store gestito direttamente da noi, alle spalle del Corso. Sono iniziati già i lavori, all'interno dello store si potranno trovare tutti i prodotti ufficiali della Salernitana, dovremo aprire anche un punto ticketing. Vogliamo creare un primo punto di riferimento per i tifosi granata, dei punti che possano essere di servizio per i tifosi. L'altro punto vendita lo apriremo all'interno del centro commerciale Le Cotoniere. Poi ci rivolgeremo alla provincia.

LE INIZIATIVE

Il logo del Centenario verrà celebrato in tutti i supporti, a partite da biglietti e abbonamenti. Stiamo valutando una caratterizzazione particolare delle tessere, riprendendo le magnifiche scenografie della Curva Sud Siberiano che non finisce mai di stupirci per la grande fantasia. Nel corso dell'anno avremo varie iniziative per celebrare il centenario. È stato realizzato un documentario che cercheremo di portare nelle scuole. Abbiamo pensato anche di donare a tutti i nati in quest'anno (dal 19 giugno 2019 al 19 giugno 2020) di un piccolo kit in scala del materiale tecnico.

TORNEO CON BARI E REGGINA

Dal punto di vista sportivo abbiamo pensato che forse la cosa migliore per celebrare il centenario era quello di realizzare un torneo con Bari e Reggina, tifoserie gemellate a quella granata. Un torneo che verrà disputato il 31 luglio. Avremmo pensato d'intitolare alla figura di riferimento alla figura di riferimento del tifo: "Il Siberiano". Un piccolo gesto che riconosca la passione e l'attaccamento di una tifoseria a questa squadra e questa città.

LE MAGLIE

ORE 11.55 - Vengono presentate le maglie: la maglia celebrativa é un modo degno per ricordare questo Centenario. Sarà prodotta in edizione limitata. È di un tessuto che ricorda le maglie di molti anni fa. Speriamo possa riscontrare il gradimento dei tifosi. C'è stato un lavoro con l'associazione anche per le maglie gara. La maglia home é di un tessuto hi tech. Per abbellire la maglia abbiamo dei loghi in stampa siliconata. Trae ispirazione dalla divisa del 1949. Abbiamo studiato un nuovo font moderno, anti contraffazione, per nome e numero. Il pantaloncino é di colore nero con inserti. La maglia da trasferta dà un impatto notevole con i colori classici granata e azzurro e un'ampia fascia bianca. Il pantaloncino é granata. Abbiamo pensato di aggiungere un pantaloncino ulteriore per la seconda e la prima maglia di colore bianca. La terza maglia ci siamo un po' divertiti. Abbiamo un giallo scuro che si rifà ai colori del Comune di Salerno. Il colletto é rosso è blu. Il pantaloncino riprende gli stessi colori del colletto. La maglia del portiere é di colore verde fluo. Si dice che gli attaccanti avversari quando vedono sto colore la porta é più piccola. La seconda il colore di base é un nero elegante.

ORE 11.53 - Salvatore Cirillo (Zeus): Finalmente siamo riusciti a coronare un piccolo sogno. Siamo orgogliosi di questa sponsorizzazione per i prossimi tre anni. Vestiamo più di 50 club professionistici e nazionali. Abbiamo portato avanti una serie di progetti: la maglia storica, le divise da gioco con maglia e felpa pregara e le maglie celebrative. Il merchandising metterà a disposizione più di 100 articoli.

ORE 11.50 - Marco Mezzaroma: Il logo verrà posto su tutto il materiale della Salernitana sarà posto per tutto l'anno, anche sulle divise. È stata una scelta precisa per sottolineare la straordinarietà dell'evento. La società ha deciso per i prossimi tre anni di cambiare sponsor tecnico. Abbiamo ritenuto che fosse giunto il momento di percorrere una nuova strada. Abbiamo cercato di sviluppare una rete di distribuzione del club per i prodotti, dopo un'attenta valutazione abbiamo deciso di intraprendere questo percorso con un'azienda giovane e dinamica. Tutti mi hanno parlato bene della Zeus.

ORE 11.42 - Bruno Scafuro: La Salernitana vive due anime in simbiosi: la prima caratterizzata fino alla seconda guerra mondiale caratterizzata dal bianco e dall'azzurro. La seconda, invece, è caratterizzata dal colore granata. Il Centenario è un nuovo inizio verso qualcosa di grande. Questi elementi si sono uniti per dare così vita al marchio scelto.

ORE 11.33 - Roberto Policastro: la forza e l'energia che c'è in questo centenario della Salernitana è bellissima. Direi di presentare il video che abbiamo realizzato. Con lo studio abbiamo fatto questo lavoro per dare un simbolo che desse l'identità al centenario della Salernitana. Un marchio che si pone come via di mezzo tra i primi cento anni e i successivi. Abbiamo voluto mettere il motto macte animo, che significa "coraggio", per proiettarci anche al futuro. Gran parte delle ricerche le abbiamo fatte grazie all'associazione 19 giugno 1919. Il marchio avrà varie applicazioni cromatiche sul merchandising. Speriamo che il nostro lavoro venga apprezzato. Lo spot cristallizza tanti momenti della storia della Salernitana grazie al lavoro di Arturo Murante che ha sviluppato il video.

ORE 11.32 - Gianluca Lambiase: invito qui Roberto Policastro di Doppiavù

ORE 11.30 - Oggi siamo qui per parlare sostanzialmente del centenario, delle iniziative che la Salernitana ha pensato di realizzare. Per dare maggior evidenza a questo, tutto ciò che riguarda il resto, troveranno spazio in un'altra possibilità d'incontro. Oggi parliamo di centenario che è un avvenimento importante per la città. Abbiamo pensato tutta una serie d'iniziative per celebrare questa data così importante. Parleremo d'iniziative sportive, del nuovo sponsor tencico, della maglia celebrativa. Avremo un menù molto ricco e molto appetitoso che scorreremo pian piano insieme a voi.

ORE 11.28 - È appena arrivato in sala il co-patron Marco Mezzaroma. La conferenza sta per iniziare.

È previsto per le 11.30 l'inizio della conferenza stampa #Salernitana100 al castello Arechi. L'incontro con i giornalisti sarà l'occasione per presentare le iniziative che saranno realizzate dalla società per celebrare il centenario della "Beragliera". Ma anche per parlare di futuro e del progetto che Claudio Lotito e Marco Mezzaroma intendono realizzare. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.