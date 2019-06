Salernitana, dal 15 luglio ritiro a San Gregorio Magno I granata si raduneranno a Salerno l'11 luglio per visite mediche e test atletici

Prenderà ufficialmente il via giovedì 11 luglio la nuova stagione della Salernitana. I granata si sottoporranno a una tre giorni di test atletici e visite mediche in città. A partire da lunedì 15 luglio la squadra partirà alla volta di San Gregorio Magno dove resterà in ritiro fino al 30 luglio. Una location già utilizzata dal cavalluccio marino nel corso di questa stagione per i "ritiri punitivi" ordinati dalla società nei momenti difficili. A dicembre proprio a San Gregorio Magno arrivarono le dimissioni di Stefano Colantuono che, dopo la sconfitta di Carpi, scelse di gettare la spugna, favorendo l'arrivo in panchina di Angelo Gregucci. Il tecnico pugliese, dopo aver preparato in ritiro la sfida casalinga contro il Foggia (la prima della sua gestione), era tornato con la squadra granata nel comune salernitano anche dopo il ko casalingo contro il Crotone.

Adesso toccherà a Leonardo Menichini ripartire da San Gregorio Magno, sperando che la location porti più fortuna al cavalluccio marino. Tra circa quindi giorni i calciatori si raduneranno a Salerno per visite mediche e test atletici prima di dare inizio alla nuova stagione.