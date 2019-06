Futuro Salernitana: Menichini in bilico, avanza Ventura La riconferma del tecnico di Ponsacco non è scontata. In serata summit Lotito-Mezzaroma-Fabiani

La trama del film è la stessa di ogni stagione. La Salernitana, quando mancano meno di quindici giorni alla ripartenza (la società ha fissato per l’11 luglio il raduno in città), attende di conoscere quale sarà il suo futuro. Tutto è nelle mani dei co-patron Claudio Lotito e Marco Mezzaroma che stasera - a meno di nuovi rinvii - dovrebbero incontrare il direttore sportivo Angelo Fabiani per fare il punto della situazione. Sul tavolo ci sono diverse questioni da affrontare. Una su tutte è quella legata al nome dell’allenatore che dovrà accomodarsi sulla panchina dell’Arechi. Leonardo Menichini, nonostante la salvezza conquistata ai play-out, rischia di salutare nuovamente Salerno. Il tecnico, com’è noto, ha in tasca il rinnovo ch’è scattato automaticamente dopo aver conservato la serie B. Ma l’impresa potrebbe non bastare al tecnico toscano per proseguire la sua avventura in granata. Le parti negli ultimi giorni sembrano essere molto più distanti e non è da escludere che l’allenatore di Ponsacco possa essere scavalcato nelle gerarchie della proprietà da altri profili sondati in queste settimane. In cima alla lista, qualora Menichini non dovesse proseguire la sua avventura con la Salernitana, c’è Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale italiana che a maggio ha fatto tappa a Salerno per un evento in ricordo di Gipo Viani. I buoni rapporti con Lotito e Fabiani potrebbero farlo balzare in pole position ma, nel frattempo, circolano anche i nomi di Marco Baroni, Moreno Longo e Roberto Stellone. L’impressione è che le prossime ore potrebbero risultare decisive per stringere il cerchio e - probabilmente - giungere alla fumata bianca.