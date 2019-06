Salernitana, slitta nuovamente il summit proprietà-dirigenza I co-patron Lotito e Mezzaroma potrebbero incontrarsi in serata per decidere il futuro

Non si muove una foglia in casa Salernitana. E c’entra nulla il caldo torrido di questi giorni. Ché quando mancano meno di due settimane all’inizio della nuova stagione, il club granata continua a restare nel limbo, in attesa di sciogliere le riserve sul futuro tecnico-dirigenziale. La proprietà nelle ultime 48 ore ha rinviato per due volte l’appuntamento necessario per trovare la quadra. Il ds Angelo Fabiani, pur continuando a lavorare per il cavalluccio marino, attende una chiamata dai co-patron per discutere del contratto che scadrà tra due giorni. L’intesa, stando a quanto trapela, sembra essere vicina e potrebbe arrivare a stretto giro. Ma il faccia a faccia con Claudio Lotito e Marco Mezzaroma servirà soprattutto per fare il punto della situazione sul capitolo allenatore. Leonardo Menichini, nonostante il rinnovo automatico scattato con la salvezza conquistata ai play-out, non è sicuro di restare a Salerno. La proprietà, infatti, sta valutando anche altri profili che potrebbero scavalcare il tecnico di Ponsacco. Il co-patron di Lazio e Salernitana nelle scorse settimane ha avuto dei contatti con Gian Piero Ventura, tecnico che dopo le amarezze incassate con la Nazionale italiana e con il Chievo Verona, è alla ricerca di un progetto importante per riscattarsi. Salerno potrebbe essere la piazza ideale ma, almeno per il momento, la trattiva non è ancora decollata. Stuzzicano anche i nomi di Marco Baroni (che viaggia su cifre importanti) e Moreno Longo.