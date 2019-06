UFFICIALE | Ventura è il nuovo allenatore della Salernitana Contratto annuale con opzione per l'ex ct della Nazionale

Giampiero Ventura è il nuovo allenatore della Salernitana. L’annuncio ufficiale è stato comunicato pochi minuti fa dal club granata di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma che hanno scelto di puntare sull’ex ct della Nazionale italiana per provare a riscattare una stagione da dimenticare. Il tecnico ligure ha firmato un contratto annuale con opzione. Nulla da fare, invece, per Leonardo Menichini a cui la società, “nel ringraziarlo per l’encomiabile lavoro svolto e la professionalità profusa”, ha augurato “le migliori fortune”. La conquista della salvezza ai play-out non è bastata al trainer di Ponsacco per strappare quella riconferma, prevista dal contratto e che, stavolta, sembrava essere pura formalità. Ancora una volta i due co-patron, d’intesa con il ds Angelo Fabiani, hanno scelto di voltare pagina, affidando la panchina della Salernitana nelle mani di Giampiero Ventura. L’ex commissario tecnico proverà a riscattarsi a Salerno e a mettersi alle spalle le ultime esperienze negative alla guida della Nazionale (con la quale ha mancato la qualificazione ai Mondiali di Russia) e del Chievo Verona. Poco più di dieci giorni e la sua avventura in granata inizierà ufficialmente.