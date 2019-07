Salernitana: campi e presentazione, Ventura arriva in città Il tecnico ha già dato alla società le indicazioni su come costruire la squadra

Il faccia a faccia tra tecnico e proprietà avvenuto sabato scorso nella Capitale è servito a delineare il progetto che Gian Piero Ventura ha in mente per la “sua” Salernitana. Una tappa cruciale per la carriera del tecnico genovese che, dopo le deludenti avventure con la Nazionale italiana e il Chievo Verona, spera di riscattarsi in una piazza passionale e ambiziosa come quella di Salerno. Ventura giovedì sarà in città per la presentazione ufficiale e per un sopralluogo degli impianti sportivi che saranno utilizzati dal club granata sia durante il ritiro (San Gregorio Magno) che durante la stagione (Mary Rosy e campo Volpe). Aspetti logistici indispensabili per costruire un progetto solido e duraturo. Al pari di quelli sportivi, di cui l’ex ct azzurro ha già discusso nel corso del summit avuto con i co-patron Claudio Lotito e Marco Mezzaroma e il ds Angelo Fabiani.

Linee guida recepite dall’operatore di mercato che già domani dovrebbe far tappa a Milano per iniziare a sondare le disponibilità e orientare le trattative del cavalluccio marino. I riflettori sono puntati sui pezzi pregiati di Palermo e Foggia, due squadre che stanno attraversando una situazione molto delicata. Altri contatti, invece, saranno portati avanti in base alle indicazioni date da Ventura, intenzionato a costruire una squadra ambiziosa e in grado di lottare per qualcosa d’importante.