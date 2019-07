Salernitana, il primo acquisto arriva dal Siena Ufficializzato l'ingaggio del terzino destro Esposito, piace il brasiliano Curcio del Brescia

È Mirko Esposito il primo acquisto effettuato dalla Salernitana in questa finestra di calciomercato. Il 23enne terzino destro è reduce dall’esperienza in terza serie con il Siena, club dal quale si è svincolato. Un profilo interessante che, dopo le visite mediche, partirà per il ritiro di San Gregorio Magno dove sarà valutato da Gian Piero Ventura che deciderà se confermare il calciatore o dare il via libera per la cessione in prestito a qualche altro club. In carriera Esposito ha indossato le maglie di Sicula Leonzio, Catania, Paganese e Catanzaro, collezionando più di cento presenze in Lega Pro. Nella stagione 2014/2015 ha esordito anche in serie A con il Parma. Il calciatore è assistito dall’agente Paolo Paloni che ha in procura anche altri tesserati della Salernitana come Iacopo Cernigoi e Emanuele Cicerelli, oltre che Felipe Curcio, terzino sinistro del Brescia che fu corteggiato dal cavalluccio marino anche a gennaio. Il club granata farà un altro tentativo anche se la trattativa, al momento, è in stand-by.