Salernitana: assalto a Firenze, il sogno è Cerci Società al lavoro per accontentare le richieste di Gian Piero Ventura

Si muove su più fronti il mercato della Salernitana. Il ds Angelo Fabiani in questi primi giorni di trattative sta provando a gettare i tasselli sui quali costruire una squadra solida e in grado di soddisfare le richieste di Gian Piero Ventura. L’ex ct della Nazionale, desideroso di riscattare le ultime deludenti stagioni, ha dettato la linea alla proprietà, chiedendo una rosa all’altezza delle aspettative della piazza. Il club granata guarda con attenzione ai pezzi pregiati di Palermo e Foggia ma, nel frattempo, valuta anche altre soluzioni. Marco Firenze è una pista concreta per il ruolo di trequartista. Il 26enne è in uscita dal Crotone e potrebbe accettare il corteggiamento del cavalluccio marino. La trattativa è stata avviata già da qualche giorno ma prosegue sottotraccia. I granata dovranno riuscire a battere la concorrenza dell’Ascoli che pure si è fatta avanti per assicurarsi il trequartista. Ma quello di Firenze non è l’unico nome sondato dalla Salernitana. Il sogno per il reparto avanzato risponde al nome di Alessio Cerci, classe ’87 reduce dall’esperienza in Turchia con l’Ankaraguku. Pupillo di Ventura, il calciatore ha un ingaggio stellare che potrebbe essere superato proprio dagli ottimi rapporti con il tecnico genovese che lo ha allenato sia al Pisa che al Torino. Radiomercato sussurra che tra le parti ci sia stato già qualche contatto telefonico ma la trattativa è ancora nella fase embrionale.