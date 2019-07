Salernitana, si lavora alle cessioni: Rosina ai saluti Il calciatore non rientra nei piani del club granata, sondaggi di Monza e Virtus Entella

Gian Piero Ventura ha dettato la linea sulle operazioni di mercato necessarie per costruire la “sua” Salernitana. Ruolo per ruolo il tecnico genovese ha fornito l’identikit dei profili che potrebbero tornare utili alla sua idea di calcio. Di pari passo, però, il ds Angelo Fabiani è alle prese con il (difficile) lavoro di sfoltire la rosa. In cima alla lista dei partenti c’è Alessandro Rosina, calciatore che, dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi, non rientra più nei piani del club. Il fantasista di Belvedere Marittimo, pur avendo un altro anno di contratto con il sodalizio di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma, è stato messo in lista di sbarco dalla società che sta valutando le possibili soluzioni. Virtus Entella e Monza hanno effettuato qualche sondaggio per il calciatore della Salernitana ma la trattativa, considerato (anche) l’ingaggio, è in fase embrionale. Il club granata ha necessità di sfoltire la rosa e nelle prossime ore potrebbe accelerare per rescindere il contratto. Dopo tre anni, dunque, l’esperienza di Rosina a Salerno è ai titoli di coda. In granata il calciatore ha disputato 78 partite, mettendo a segno 11 reti. Nello scorso mese di gennaio la Reggina si era fatta avanti per portare in riva allo Stretto il 35enne ma la volontà di restare in granata aveva fatto la differenza. Stavolta, però, il destino del fantasista calabrese sembra essere sempre più lontano da Salerno.