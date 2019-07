Salernitana, slitta la conferenza di Ventura Il tecnico dovrebbe essere in città venerdì, previsto anche un sopralluogo ai campi

Slitterà di (almeno) ventiquattr’ore l’inizio dell’avventura salernitana di Gian Piero Ventura. L’ex ct della Nazionale venerdì dovrebbe essere in città - e non domani come ipotizzato in un primo momento - per la conferenza stampa di presentazione che sancirà ufficialmente il suo “battesimo” granata. La società, al momento, non ha ancora fornito comunicazioni ufficiali, probabilmente anche per capire se i co-patron Claudio Lotito e Marco Mezzaroma saranno in città al fianco del neo-allenatore. Il tecnico genovese approfitterà dell’occasione anche per visitare gli impianti che ospiteranno gli allenamenti della Salernitana: oltre al campo Volpe (che il ct ha già visitato due anni fa) e al centro sportivo Mary Rosy, Ventura effettuerà un sopralluogo anche a San Gregorio Magno dove il club granata effettuerà il ritiro pre-campionato a partire dal 15 luglio. Ma l’arrivo in città del tecnico sarà anche l’occasione per fare un ulteriore punto di mercato con il ds Angelo Fabiani. Ventura, infatti, sin dall’incontro avuto sabato pomeriggio con proprietà e dirigenza ha spiegato il progetto tecnico che ha in mente per la Salernitana. Indicazioni che la società dovrà provare a seguire, mettendo a disposizione dell’ex ct un organico solido e in grado di lottare per traguardi ambiziosi.