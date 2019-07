Salernitana, inizia l'era Ventura: il tecnico in città L'ex ct ha effettuato un sopralluogo degli impianti sportivi

È iniziata ufficialmente stamane l’avventura di Gian Piero Ventura sulla panchina della Salernitana. Il tecnico, arrivato in città nella tarda serata di ieri, questa mattina ha effettuato un sopralluogo degli impianti sportivi che verranno utilizzati dal club granata durante la stagione. Accompagnato dal direttore sportivo Angelo Fabiani e dal dirigente Alberto Bianchi, Ventura ha visitato sia la sede sociale della Salernitana che i campi di allenamento dei centri sportivi “Mary Rosy”, “Ultimo Minuto” e “Volpe”. Nelle prossime ore - in attesa di comunicazioni da parte della società sulla conferenza stampa di presentazione (che dovrebbe tenersi domani) - l’ex ct della Nazionale si sposterà a San Gregorio Magno, sede scelta dalla società per il ritiro estivo che prenderà il via il 15 luglio al termine di quattro giorni di test atletici e visite mediche che verranno svolti in città.

fonte foto: Instagram Us Salernitana