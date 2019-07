Summit di mercato Ventura-Fabiani: la situazione Si lavora alle uscite di Rosina e Schiavi, definito l'ingaggio dell'attaccante Musso

Il mercato della Salernitana cammina su di un doppio binario. Da un lato c’è l’esigenza di sfoltire la rosa, dall’altro la necessità di “bloccare” le pedine segnalate da Gian Piero Ventura per realizzare il suo progetto tattico. Temi di cui l’allenatore genovese ieri pomeriggio ha discusso a lungo con il ds Angelo Fabiani nel corso di un summit svoltosi nella sede sociale del club. Il neo-allenatore della Salernitana ha chiarito ulteriormente la sua idea di calcio, segnalando i profili che potrebbero fare al caso del cavalluccio marino. In cima alla lista c’è sempre Marco Firenze, calciatore duttile con il quale si sta dialogando da tempo. La trattativa, stando a quanto filtra, è in stato avanzato e la società di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma è pronta a sferrare l’assalto decisivo per portare il calciatore (legato al Crotone da un altro anno di contratto) alla corte di Ventura. Discorso aperto ma ben più complicato è quello intavolato con Alessio Cerci che, dopo l’esperienza in Turchia, accetterebbe la serie B pur di ritrovare l’allenatore con cui ha ottenuto i risultati più importanti. Il problema, però, è l’ingaggio stellare percepito dall’ex Milan che rende particolarmente complessa l’operazione. Le porte, in ogni caso, restano aperte e la trattativa potrebbe entrare nel vivo nella seconda parte del calciomercato. Nel frattempo la Salernitana ha ratificato due operazioni di prospettiva: dopo aver ingaggiato il terzino destro Mirko Ventura, il club granata ha definito anche l’acquisto del giovane Antonino Musso, attaccante classe ’99 del Trapani.

Di pari passo si lavora alle operazioni in uscita: oltre ad Alessandro Rosina (che non rientra più nei piani del club), la Salernitana sta valutando la posizione di Raffaele Schiavi che dopo tre anni in granata potrebbe salutare la città d’Arechi.