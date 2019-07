Mercato Salernitana, per la mediana spunta Dall'Oglio Tre club di serie B sul calciatore. Granata in forcing su Maistro del Rieti

La Salernitana sonda Jacopo Dall’Oglio per la mediana. Il centrocampista, svincolatosi dal Brescia dopo la promozione in serie A (il suo contratto è scaduto il 30 giugno), è uno dei profili che piace al direttore sportivo Angelo Fabiani. L’operatore di mercato del club granata ne ha parlato con Paolo Paloni, agente che vanta buoni rapporti con il club di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma (ha in procura Orlando, Cernigoi e il neo-acquisto Esposito). Il calciatore ha diverse proposte dalla serie B, su tutte quelle di Venezia e Cremonese che sembrano essere in vantaggio rispetto ai campani. La Salernitana, però, resta alla finestra e nelle prossime ore potrebbe accelerare per capire la fattibilità dell’operazione. Fabiani, infatti, ieri si confrontato è a lungo con Ventura per delineare la strategia da mettere in campo in sede di mercato. Dall’Oglio, classe ’92, è un profilo di esperienza (101 presenze e 4 gol in serie B). Nell’ultima stagione non ha trovato molto spazio (17 presenze e un gol) con la maglia delle rondinelle anche per via di un infortunio che l’ha costretto a mordere il freno per oltre due mesi. Il suo rapporto con la società lombarda si è interrotto da pochi giorni e Salerno potrebbe essere la destinazione ideale per riscattarsi.

Ben più avviata, invece, è la trattativa per il trequartista Fabio Maistro (che all’occorrenza può agire anche da centrocampista centrale), promettente classe ’98 del Rieti che è da tempo nel mirino della Salernitana. Fabiani nei giorni scorsi ha fatto tappa nella cittadina laziale per presentare un’offerta ufficiale al club e provare a chiudere l’operazione. Il calciatore (35 presenze e 5 gol in Lega Pro con i laziali) piace anche al Frosinone ma il club granata sembra essere in vantaggio per strappare il calciatore alla concorrenza.