Salernitana, lunedì summit per il rinnovo di Migliorini Intesa per prolungare il contratto di altri due anni. L'agente discuterà anche di Bernardini

Gian Piero Ventura potrebbe trovare in casa un rinforzo per la retroguardia della Salernitana. La società, infatti, sta lavorando da settimane al rinnovo del contratto di Marco Migliorini. Il ds Angelo Fabiani lunedì incontrerà Marco Piccioli, agente del calciatore, con il quale ha già trovato un’intesa di massima per prolungare di altri due anni il rapporto con il centrale di Peschiera del Garda. Ventura lo ha già allenato nella stagione 2012 al Torino e conosce bene le sue caratteristiche. L’ex Avellino (27 presenze nell’ultimo campionato con il cavalluccio marino sul petto) ha scelto di proseguire la sua esperienza all’ombra dell’Arechi dove ha disputato una stagione positiva nella quale, però, gli è mancata un po’ di continuità. Lunedì dovrebbe arrivare la fumata bianca che lo legherà per altre due stagioni alla società di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma.

Ma l’incontro con Piccioli sarà anche l’occasione per discutere del futuro di Alessandro Bernardini. Il centrale di Domodossola ha altri due anni di contratto con la Salernitana che a maggio 2018 ha puntato con convinzione sul calciatore, proponendogli un rinnovo triennale. La sorte, però, non ha aiutato l’ex Livorno che nelle ultime due stagioni è stato tormentato da una serie d’infortuni che lo hanno tenuto a lungo fermo ai box. Nello scorso campionato, infatti, Bernardini ha disputato soltanto 15’ con la maglia granata per via di problemi fisici che non gli hanno dato tregua. Lunedì il suo agente discuterà con la Salernitana anche del suo futuro.