Mercato Salernitana, per l'attacco c'è Giannetti L'attaccante è in uscita dal Cagliari, il club granata ci pensa

La Salernitana sonda Niccolò Giannetti per rinforzare il reparto avanzato. Il 28enne toscano è rientrato al Cagliari dopo la stagione vissuta in prestito al Livorno (8 gol in 25 presenze) ma ha già la valigia sul letto per trovare una nuova destinazione. Il calciatore, infatti, pur avendo un altro anno di contratto con i rossoblu (scadenza 30 giugno 2020) non rientra nei piani del club che è pronto a trovargli una nuova destinazione. Il Livorno, per ora, resta alla finestra ma potrebbe proporre all’attaccante un nuovo prestito con diritto (o obbligo) di riscatto. Ma la società amaranto deve fare i conti con l’inserimento della Salernitana, intenzionata a chiudere la trattativa per garantire un rinforzo di spessore al reparto avanzato granata. Giannetti era stato accostato al club di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma già lo scorso anno ma, alla fine, l’operazione non andò in porto e il calciatore si accasò al Livorno. L’attaccante toscano, tra l’altro, è assistito dalla Tmp Soccer, l’agenzia dei procuratori Montipò, Tinti, Pari e Castellini, gli stessi che curano gli interessi di Andrea Rispoli e Giuseppe Zampano, altri due obiettivi di mercato della Salernitana. La trattativa, per ora, resta in stand-by ma potrebbe subire un’accelerata decisa nelle prossime ore.