Salernitana, rinnovo Migliorini: trattativa in chiusura Trovata l'intesa con il calciatore che firmerà un biennale con il cavalluccio marino

La Salernitana e Marco Migliorini hanno trovato l’intesa per prolungare di altri due anni il contratto del difensore. La trattativa, stando a quanto filtra, è in fase di chiusura. Il calciatore, dopo l’esperienza dello scorso campionato, firmerà un biennale con il cavalluccio marino e rappresenterà uno dei pilastri della retroguardia di Gian Piero Ventura. Importante per il buon esito dell’operazione è stato il parere dell’ex ct della Nazionale italiana che ha già allenato Migliorini nel 2012 al Torino.