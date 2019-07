Salernitana, venerdì il Ventura-day Manca solo l’ufficialità da parte della società. Prevista anche la presenza di Lotito

Il Ventura day, con ogni probabilità, si terrà nella giornata di venerdì. La società granata non ha ancora ufficializzato l’appuntamento che segnerà per l’ex ct della Nazionale l’inizio dell’esperienza sulla panchina dell’Arechi. Alla conferenza stampa di presentazione del tecnico ligure dovrebbe partecipare anche il co-patron Claudio Lotito che ha creduto fortemente in Ventura. L’occasione, a due giorni dalla partenza per il ritiro, potrebbe rivelarsi propizia anche per svelare i primi acquisti o, comunque, spiegare alla città quali sono gli obiettivi della Salernitana.