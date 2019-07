Salernitana: vicino il colpo Firenze, il Cosenza su Schiavi Il club lavora anche alle cessioni: in uscita Perticone, Bernardini e Signorelli

La Salernitana si appresta a battere il primo colpo in entrata. Marco Firenze, infatti, è vicinissimo a trovare l’accordo con il club di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. Il Crotone ha dato il via libera alla cessione del centrocampista classe ’93 che si appresta a diventare un nuovo calciatore granata. La sua duttilità e le sue qualità potranno tornare utili a Gian Piero Ventura che ha espresso parere favorevole sull’operazione.

Firenze, dunque, dovrebbe essere il primo colpo del mercato estivo della Salernitana che, di pari passo, lavora ad altre trattative sia in entrata che in uscita. L’ex ct della Nazionale italiana, infatti, ha chiesto di poter lavorare con un gruppo quanto più definito possibile ed è per questo che domenica non dovrebbero partire per il ritiro di San Gregorio Magno quegli elementi che non rientrano nei piani del club. È il caso di Alessandro Rosina a cui la Salernitana ha già comunicato la propria intenzione. Il calciatore è ufficialmente sul mercato, il suo agente ha avuto qualche contatto con la Virtus Entella ma la trattativa è ancora in fase embrionale. Nell’attesa di novità l’ex Zenit - che potrebbe anche rescindere il contratto con la Salernitana - continuerà ad allenarsi in città, probabilmente insieme a Romano Perticone, Alessandro Bernardini e Franco Signorelli, elementi che a loro volta non rientrano nei piani della Salernitana. In difesa potrebbe salutare anche Raffaele Schiavi che piace al Cosenza.