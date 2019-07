Salernitana, Lotito a Salerno per il Ventura-day Domani alle 11.30 la presentazione del neo allenatore granata al centro sportivo Mary Rosy

Stamane ha fatto tappa al Check-up con una parte del suo staff per le consuete visite mediche pre-campionato. Domani dirigerà il primo allenamento al Mary Rosy e poi sarà presentato ufficialmente alla città. L’avventura granata di Gian Piero Ventura entra sempre più nel vivo. L’ex ct della Nazionale domani mattina alle 11.30 sarà presentato in conferenza stampa dal co patron Claudio Lotito e dal direttore sportivo Angelo Fabiani. L’appuntamento è in programma nella sala stampa del centro sportivo Mary Rosy, quartier generale dei granata che ospiterà anche i primi allenamenti prima della partenza per il ritiro di San Gregorio Magno, prevista per domenica pomeriggio. Il programma prevede sedute di allenamento mattutine e lavoro atletico nel pomeriggio.