Salernitana, fumata bianca "social" per Firenze e Casasola I due calciatori ufficializzano il trasferimento in granata, domani si aggrega Maistro

La (doppia) fumata bianca arriva dai social. Tiago Casasola e Marco Firenze sono virtualmente due nuovi calciatori della Salernitana. Entrambi hanno “ufficializzato” il proprio trasferimento all'ombra dell'Arechi con un messaggio virtuale. Il centrocampista ha salutato la sua ex squadra con un post su Instagram, dicendosi “pronto e super felice di poter iniziare questa nuova avventura”, messaggio accompagnato da una bandiera bianca e granata. Chiaro indizio social arriva anche da Tiago Casasola: l'argentino ha postato una Instagram stories, localizzandosi a Salerno e pubblicando la sua foto con la maglia granata e la freccia con la scritta “back” per indicare la strada del ritorno. Due rinforzi che arriveranno in città già nelle prossime ore e andranno ad arricchire l'organico di Gian Piero Ventura in vista della partenza per il ritiro di San Gregorio Magno. Chi, invece, è già arrivato a Salerno e domani sosterrà anche le visite mediche è Fabio Maistro, centrocampista classe '98 prelevato dal Rieti.