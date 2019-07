Salernitana, visite mediche per Casasola, Maistro e Carillo Secondo giorno di visite mediche per i granata al Check-up di Salerno, c’e anche Morrone

Non Ci sono anche Tiago Casasola, Luigi Carillo e Fabio Maistro questa mattina al Check-up di Salerno per effettuare le visite mediche con la Salernitana. Il difensore argentino, dopo l’ottima stagione disputata lo scorso anno in granata, è stato girato in prestito dalla Lazio per un’altra stagione. Primo giorno salernitano, invece, per il difensore di proprietà del Genoa (lo scorso anno al Brescia) e per il centrocampista prelevato dal Rieti. Visite mediche anche per Emanuele Cicerelli, lo scorso anno in prestito al Foggia e che spera di giocarsi le sue chance a Salerno e per Biagio Morrone, centrocampista classe 2000 che ha indossato la maglia della Juventus Primavera.

Insieme a loro anche calciatori che hanno indossato la maglia granata già lo scorso anno e giovani della Primavera: Andrea Granata, Sedick Kalombo, Francesco Orlando, Gianmarco Vannucchi, Mattia Novella, Gioacchino Galeotafiore, Raffaele Pucino, Emanuele Calaió, Andrea Marino, Antonio Russo e Pasquale De Sarlo.